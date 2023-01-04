Зульфия Сулейменова: что известно о новом министре экологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая половина дня запомнилась кадровыми назначениями и перестановками. Больше всего удивило и обрадовало казахстанцев, судя по публикациям в социальных сетях, назначение министром экологии 32-летней Зульфии Сулейменовой. Как изменился состав Правительства в пользу женщин, что известно о новом министре экологии, которая позиционирует себя как eco-friendly, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Трудовой деятельностью и образом жизни новоиспеченного министра Зульфии Сулейменовой заинтересовались многие. Она родилась в Актобе 25 февраля 1990 года. Владеет тремя языками – казахским, русским и английским. Училась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева по специальности «Международные отношения» (бакалавриат, магистратура), а также в Национальном институте политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования». Имеет степень PhD и входит в Президентский молодежный кадровый резерв.

Девушка увлекается вопросами охраны окружающей среды и развития, написала диссертацию по трансграничному водному сотрудничеству в бассейне реки Сырдарья. Четыре года назад, когда она только попала в кадровый резерв, призналась, что хочет посвятить свои опыт и знания решению вопросов экологии для процветания Казахстана.

В одном из интервью телеканалу «Хабар 24» Зульфия Сулейменова рассказала о своем образе жизни.

«Чтобы произвести один пиджак, затрачивается примерно 12-15 тысяч литров воды. Очень сильно озабочена вопросами воды, экологии… Не ношу натуральный мех принципиально, потому что считаю, что гуманное отношение к животным должно начинаться с людей, с нас самих. Поэтому я не ем мясо, не ношу мех, не пользуюсь косметикой, которая тестирована на животных. Не хожу в зоопарки и дельфинарии», - поделилась она.

Часто на пресс-конференциях и брифингах Зульфия Сулейменова без стеснений отвечает на вопросы журналистов и делится своим мнением об определенной экологической проблеме. Девушка выражала обеспокоенность изменением климата и отметила, что каждый человек на своем бытовом уровне может за счет изменения ежедневных привычек внести вклад в борьбу с этой проблемой.

Зульфия Сулейменова также высказалась об экологическом образовании подрастающего поколения. Она считает, что предмет по экологическому образованию должен быть больше практическим, а не теоретическим и давать возможность учащимся применять полученные экологические знания на практике и в каждодневной жизни.

В последние годы состав Правительства пополнили представители женского пола. Две из них занимают посты министров, третьей стала Зульфия Сулейменова. Девять женщин являются заместителями министра и еще одна из них руководит аппаратом одного из ведомств. Таким образом, в Правительстве на руководящих должностях трудятся 13 женщин.

Отмечается также омоложение Правительства. Самый молодой министр из всех 32-летняя Зульфия Сулейменова возглавляет теперь Министерство экологии. 34-летняя Алма Муканова – вице-министр юстиции, на этот пост была назначена 18 апреля прошло года. 37-летняя Жанат Жахметова занимается вопросами энергетики на посту вице-министра.

Кадр из видео









