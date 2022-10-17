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    Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике

    17 Октября 2022, 18:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Манаме (Королевство Бахрейн) завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Olympic.kz представил итоги выступления команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    В общекомандном зачете наша мужская сборная заняла первое место, набрав 658 очков. Второе и третье места разделили сборные команд Узбекистана (655 очков) и Ирана (631 очко).

    Женская сборная завоевала «бронзу» континентального первенства – 550 очков. Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата. Среди женщин лидирует команда Индонезии (631 очко). На втором месте расположилась команда из Китайского Тайбэя (580 очков).

    Всего в континентальном первенстве приняли участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представили 18 атлетов: восемь женщин и 10 мужчин.

    Айзада Мүптилда (+87 кг) – «золото»,

    Зульфия Чиншанло (до 55 кг) – «золото»,

    Асылжан Бектай (до 89 кг) – «золото»,

    Арли Чонтей (до 55 кг) – «серебро»,

    Арай Нұрлыбекова (до 76 кг) – «серебро»,

    Аиша Омарова (до 81 кг) – «бронза»,

    Артем Антропов (до 96 кг) – «бронза»,

    Любовь Ковальчук (+87 кг) – «бронза»,

    Нұрғиса Әділетұлы (до 96 кг) – 4 место,

    Рахат Бекболат (до 102 кг) – 4 место,

    Анатолий Савельев (до 67 кг) – 4 место,

    Бексұлтан Айтбай (до 73 кг) – 5 место,

    Ренат Баударбеков (до 81 кг) – 5 место,

    Айым Есжанова (до 87 кг) – 5 место,

    Кирилл Староверкин (до 89 кг) – 7 место,

    Карина Кузганбаева (до 81 кг) – 7 место,

    Дарья Балабаюк (до 49 кг) – 8 место,

    Өтепберген Әлиев (до 61 кг) – 8 место.


    Фото:olympic.kz
    Спорт Тяжелая атлетика
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