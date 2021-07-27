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    Зульфия Чиншанло – о «бронзе» Олимпиады-2020: Я очень довольна

    27 Июля 2021, 01:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по тяжелой атлетике. Она стала третьей в категории до 55 килограммов. В интервью Olympic.kz спортсменка прокомментировала свой успех, а также рассказала о планах на ОИ-2024.

    «Я очень довольна. После чемпионата мира в 2014-ом году не было высоких результатов. И долгое время готовились к Токио. Самое главное, что удалось испытать эмоции, я, правда, довольна. На третий подход я не вышла. Не было смысла. А для рекорда необходимо было «толкать» 132 килограмма. На сборах я показывала максимум 130 килограммов. Но и весовая категория у меня была другая - до 57 килограммов. К Олимпиаде гоняла вес, ушло 2,5 килограмма», - сказала Зульфия.

    По словам спортсменки, некоторые попытки не засчитали в «рывке».

    «Руки не зафиксировала, необходимо же ровно стоять. Так что малейшие движения неправильные и не засчитывают вес. Пандемия в подготовке не мешала. Все было нормально. Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Также благодарность мужу, тренерам. Муж всегда рядом со мной, как и тренеры Виктор Ни и Бахыт Ахметов. Помогали мне. Спасибо федерации, области, в которой живу. Болельщикам, конечно. Это важно было. Постараюсь выступить на Олимпиаде в Париже. Через год Азиатские игры. После Токио немного отдохну, а потом определятся будущие планы. Но пока могу сказать, что надо поработать над «рывком». А через год пойму насчет Игр-2024», - сказала З. Чиншанло.

    Напомним, вчера в Токио представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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