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    Зрители концерта в Алматы уничтожили почти 94 тысячи цветов

    19 Сентября 2022, 19:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге – уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем к месту концерта сквере города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Всего было уничтожено около 94 тыс. цветов: 117 квадратных метров клумб с розами; 913 квадратных метров – с однолетними растениями; 326 квадратных метров – с многолетними растениями.

    По информации акимата Алмалинского района, было сломано 13 скамеек, одна опора освещения, одна гранитная урна и основание двух камер.

    В связи с этим акимат города Алматы просит жителей и гостей мегаполиса, который является культурным центром страны, бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям, а также уважать труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города. Нанесенный ущерб будет восстановлен силами акимата города – новые растения будут высажены в кратчайшие сроки.

    Ежедневно работами по озеленению и поливу зеленых насаждений в городе занимаются около 300 специалистов, задействовано более 80 единиц специальной техники.

    В целом общий объем декоративно-цветочного озеленения на текущий год составляет около 159 тыс. квадратных метров, площадь газона – 26 тыс. квадратных метров.

    Пользователи Facebook поделились видео, где сняты вытоптанные и уничтоженные зрителями концерта клумбы в алматинском парке.


    Фото: t.me/almaty_akimat
    Алматы Происшествия Экология Акимат Общество
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