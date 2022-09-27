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    Зрелищное закрытие мотосезона устроили в Сарани

    27 Сентября 2022, 22:44

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Байкеры Сарани впервые организовали в городе зрелищное закрытие мотосезона. В мероприятии приняли участие более 200 гонщиков из всего региона, а также творческие коллективы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На парковочной площади стадиона «Сұнқар» собралось более 200 байкеров. Они провели для горожан показательные выступления, мотосоревнования, спортивные состязания. Программа получилась насыщенной.

    Жители фотографировались с мотоциклами, было организовано бесплатное катание на байках для детей и взрослых.

    «Наш мотоклуб основан более 20 лет назад в Балхаше. С годами он разросся, филиалы открылись в Караганде и у нас, в Сарани. Все участники работают в разных сферах, но нас объединяет любовь к мотоциклам», – сказал один из основателей мотоклуба Максим Сахнов.

    Участие в закрытии сезона также приняли Саранский автомобильный клуб Volkswagen Т4 и автожурнал asphalt.kz, который организовал выставку автомобилей и зрелищное дрифт-шоу.

    Победителям соревнований и конкурсов вручили призы.

    Организаторы планируют проводить открытие и закрытие сезонов в Сарани на системной основе. Так они хотят привлечь внимание к мотоспорту.

    «Праздник организован на высоком уровне. Теперь с нетерпением ждем следующего сезона. Мы путешествуем по Казахстану. Только недавно участвовали в закрытии мотосезона, который проходил в Шуском районе Жамбылской области», – отметил член мотоклуба «Чингиз-хан» Фаид Радковский.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт
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