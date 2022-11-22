Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Зоопарк Караганды пополнился новыми обитателями

    22 Ноября 2022, 22:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сервалы, винторогие козлы, голубые бараны, игрунки, черноклювые туканы, черные лебеди, белый павлин – в Карагандинском зоологическом парке появились новые жильцы. Обновлена и коллекция рыб – в аквариумы запущено более 500 особей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Этой осенью зоопарк Караганды стал домом немалому количеству редких и исчезающих животных.

    Пару сервалов и пару черноклювых туканов купили в армянском питомнике.

    У прыгучих сервалов самые длинные ноги и большие уши среди всех кошачьих. Из-за пары черных полос на мордочке кажется, что у кота всегда грустный вид. Ранее в коллекции местного зоопарка таких животных не было.

    Черноклювый тукан – одна из самых узнаваемых птиц Южной Америки. Его ближайшие родственники – дятлы. С этим связано второе название птицы – тропический дятел.


    В Новосибирском зоопарке имени Р. Шило приобрели пару игрунок, пару голубых баранов и пару винторогих козлов.

    Голубые бараны распространены в Гималаях и на Тибете. Зимой они могут сбиваться в стадо, которое насчитывает больше тысячи голов.

    А вот винторогий козел занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Основное поголовье этих животных сохранилось лишь на небольшом участке в Таджикистане.

    Игрунки в Карагандинском зоопарке уже есть. Это обезьянки размером с белку. К сожалению, они немолодые – не могут дать приплод. Поэтому было решено купить новых животных.

    Также местный зоопарк обменял белых лебедей-кликунов на черных и белого павлина, обитавших в новосибирском зоопарке.

    В свою очередь из Караганды в зоопарк Шымкента поехали алтайские маралы и пумы.

    Приятный сюрприз ожидает и любителей аквариумных рыб. Предприниматель, пожелавший остаться неизвестным, подарил Карагандинскому зоопарку аквариумы и 500 рыб разных видов.

    Это дискусы, трофеусы бемба, цихлазомы феста, радужницы, гурами, сомики и скалярии разных видов, моллинезии, барбусы. В ближайшее время новую коллекцию подготовят для просмотра посетителями.

    «Зоопарк как живой организм, он должен расти и развиваться. Мы хотим и дальше обмениваться животными с другими зоопарками, закупать редких, приобретать пару тем, у кого ее нет. Хотим, чтобы карагандинцы ходили к нам с удовольствием целыми семьями», – говорит директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

    Из-за улучшения условий содержания животных в этом году зоопарк Караганды стал действительным членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). До этого почти 10 лет он оставался кандидатом в членство. В составе ассоциации Карагандинский зоопарк имеет возможность бесплатно обмениваться животными, а также опытом со специалистами зоопарков всего мира. Сегодня ЕАРАЗА насчитывает 84 учреждения из 18 государств.

    Карагандинский зоопарк был образован в 1938 году на базе передвижной зоологической выставки. Сегодня в его коллекции 185 видов животных, из них краснокнижных 91. Всего же в зоопарке находится более полутора тысяч животных. Работают в питомнике 60 человек.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество Животные Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Устройство и мобильное приложение для исправления осанки разработали школьницы в Караганде
    Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы
    Тревожные кнопки вызова полиции установлены в городе Актобе
    Сократилось число абортов среди казахстанских подростков
    Популярное
    1 ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче
    2 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
    3 Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге
    4 Жанибек Алимханулы впервые попал в рейтинг лучших боксеров мира
    5 Три человека погибли при ракетном обстреле на юге Турции
    Новости партнеров