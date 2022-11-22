Зоопарк Караганды пополнился новыми обитателями

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сервалы, винторогие козлы, голубые бараны, игрунки, черноклювые туканы, черные лебеди, белый павлин – в Карагандинском зоологическом парке появились новые жильцы. Обновлена и коллекция рыб – в аквариумы запущено более 500 особей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этой осенью зоопарк Караганды стал домом немалому количеству редких и исчезающих животных.

Пару сервалов и пару черноклювых туканов купили в армянском питомнике.

У прыгучих сервалов самые длинные ноги и большие уши среди всех кошачьих. Из-за пары черных полос на мордочке кажется, что у кота всегда грустный вид. Ранее в коллекции местного зоопарка таких животных не было.

Черноклювый тукан – одна из самых узнаваемых птиц Южной Америки. Его ближайшие родственники – дятлы. С этим связано второе название птицы – тропический дятел.





В Новосибирском зоопарке имени Р. Шило приобрели пару игрунок, пару голубых баранов и пару винторогих козлов.

Голубые бараны распространены в Гималаях и на Тибете. Зимой они могут сбиваться в стадо, которое насчитывает больше тысячи голов.

А вот винторогий козел занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Основное поголовье этих животных сохранилось лишь на небольшом участке в Таджикистане.