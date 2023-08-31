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    Зоопарк Караганды пополнился экзотикой

    31 Августа 2023, 20:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Зоопарку Караганды подарили пару кенгуру. Экзотических животных привезли из России. Прежде они обитали в Южном парке птиц Малинки в Ростовской области. В свою очередь, туда их завезли из Израиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В карагандинском зоопарке для новых постояльцев подготовили просторный вольер рядом с зеброй.

    «Это самец и самка в возрасте около 3 и 2 лет из семейства серых кенгуру. Мы специально взяли молодняк, чтобы они подольше у нас жили. Сейчас животные проходят адаптацию, мы их откармливаем. Они ручные, очень активные, любят траву, кору, едят наши кабачки. С наступлением холодов переведём их в новое здание. В ближайшее время объявим конкурс, чтобы дать нашим питомцам имена. В будущем планируем приобрести еще кенгуру-беннето», - говорит директор зоопарка Гульнар Адамбекова.

    Также зоопарк пополнился новыми экзотическими обезьянами – кошачьими лемурами катта. Они тоже прибыли в паре и находятся в детородном возрасте.

    «Катта обитает в Мадагаскаре. Это очень симпатичные, проворные обезьянки, которые многим известны из мультфильма Мадагаскар. Надеемся, что все новые постояльцы у нас хорошо приживутся. Мы организовали за ними особенный уход», - добавила Гульнар Адамбекова.

    Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке готовятся к долгожданному переезду в новое здание. Напомним, строительство было начато в 2018 году. Затем работы остановили из-за проектных ошибок. Возобновилась стройка в прошлом году, и в нынешнем объект завершили.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Животные Караганда
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