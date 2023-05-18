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    Золотыми украшениями на 3,3 млн сомов завладела мошенница в Бишкеке, пообещав продать их в Казахстане

    18 Мая 2023, 17:50

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Бишкеке задержана подозреваемая в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным милиции, заявительница Ш.А. рассказала, что женщина по имени Т. 1 апреля в одном из торговых центров на Ошском рынке завладела золотыми ювелирными изделиями на сумму 3 млн 354 тысяч 700 сомов, общим весом 663 грамма под предлогом оказать содействие в их продаже в городе Таласе и в Казахстане. В результате женщина скрылась с товаром.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.


    В результате была задержана подозреваемая Б.Т., 1970 года рождения, и водворена в изолятор временного содержания ГУВД.

    Ленинским районным судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.


    Кроме этого, при проведении соответствующих следственных действий была изъята часть золотых изделий, которая признана вещественными доказательствами и приобщена к уголовному делу.

    Также устанавливается её возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений. Расследование продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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