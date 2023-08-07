Золотые украшения на 2,3 млн тенге украла у родственницы наркозависимая акмолинка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Золотые изделия на 2,3 млн тенге украла у родственницы наркозависимая акмолинка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Кокшетау с заявлением о краже обратилась местная жительница. По показаниям потерпевшей, она отправилась в поездку за границу, оставив ключи от квартиры родственнице. Вернувшись, женщина обнаружила, что из дома похищены золотые изделия: серьги, кулон, браслет, различные кольца, крестик с цепочкой. Сумма ущерба составила 2 млн 380 тысяч тенге.

Управлением полиции по факту было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 21-летняя жительница областного центра, страдающая наркотической зависимостью.

Как родственница потерпевшей, злоумышленница также имела свободный доступ к ключам от жилья заявительницы и похитила золотые изделия, сдав их в ломбард. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.