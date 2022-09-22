Золотые украшения на 1 млн тенге украл костанаец

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Кражи ювелирных изделий на миллион тенге раскрыли костанайские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает департамент полиции Костанайской области, заявления о кражах золотых изделий поступили в управление полиции города Костаная сразу от трех владельцев магазинов и бутиков.

«Все преступления были совершены по одному сценарию. Неизвестный мужчина просил показать ему золотые украшения, долго выбирал, просил принести другие модели колец и сережек, а когда продавец отвлекалась, незаметно похищал изделия. З атем, отказавшись от покупки, покидал бутики и торговые точки. Когда продавец начинала складывать товар, то неизменно обнаруживалась пропажа», - сообщили в ведомстве.