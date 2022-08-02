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    • Золотые пластины пытался вывезти из Казахстана иностранец

    2 Августа 2022 17:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе таможенного контроля 23 июля 2022 года в зале вылета международного аэропорта города Алматы сотрудниками таможенного поста «Жетысу» совместно с пограничной службой был задержан гражданин США, вылетавший авиарейсом сообщением «Алматы-Стамбул», у которого обнаружены пластины из желтого металла в количестве 10 штук, общим весом 319 грамм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

    По результатам проведенной экспертизы центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК обнаруженный товар определен как «аффинированное золото».

    В отношении иностранного лица предусматривается административная ответственность по статье 545 КоАП РК за перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров с несоблюдением запретов и ограничений. За это предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП с конфискацией товаров или без таковой.


    #Алматы #Борьба с преступностью #Минфин РК
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