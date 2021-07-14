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    Золотые артефакты с изображением каганов в коронах найдены в ВКО

    14 Июля 2021, 07:30

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ - В Тарбагатайском районе при раскопках кургана «Елеке Сазы» археологи обнаружили уникальные золотые артефакты эпохи древних тюрков. Об этом после встречи с группой ученых и археологов сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    «Буквально 2 дня назад наш прославленный археолог Зейнолла Самашев в Тарбагатайском районе обнаружил уникальные золотые артефакты, на которых изображены главы каганатов в коронах. До сегодняшнего дня никто и никогда при археологических раскопках не находил ничего подобного. Я уверен, что и это мировое открытие будет описано на страницах трехтомника, а сами артефакты займут своё достойное место среди музейных экспонатов», отметил Даниал Ахметов у себя на странице в соцсетях.

    Напомним, вчера глава региона в очередной раз встретился с группой учёных-историков и археологов, которые входят в состав редакции трехтомника, посвящённого истории Казахстана.

    В это издание, в частности, войдут результаты научно-исследовательской работы под руководством профессора З. Самашева, проводимой на раскопках чрезвычайно интересного памятника древнетюркской эпохи – культово-поминального сооружения в урочище Елеке Сазы.

    «Очень важно, что над книгой работают ученые, которые известны своими историческими открытиями, чей профессионализм и уровень знаний не вызывает ни тени сомнения. Они работают над совершенно уникальным трудом, который позволит исключить любые домыслы и обнародовать только исторически достоверные факты», - подчеркнул аким области.

    Отдельная часть эпохального исторического труда будет посвящена личностям, без которых нельзя представить себе историю Казахстана.

    Справочно: Культово-поминальное сооружение в урочище Елеке Сазы представляет собой грандиозное каменное сооружение, которое состоит из двух составных частей – храма в виде пирамиды с усеченным верхом и примыкающего к нему лабиринта. Работы на развалинах каменного сооружения начались в 2020 году.

    Памятник возведен в честь одного из каганов Западно-тюркского каганата, предположительно, на месте кремации его тела.

    Много лет назад в этом месте была обнаружена статуя кагана с отбитой головой, которая сейчас хранится в Национальном музее РК. А недавно археологи нашли множество предметов вооружения, конского снаряжения и украшения от парадно-поминального костюма, в частности, поясную гарнитуру в виде орнаментированных накладок и подвесок, местами обгорелую и расплавленную.

    Кроме того, по периметру дна храма, вокруг огражденного места сожжения, найдено большое количество собранных стремян, бронзовое блюдо с боковыми ручками, миску и другие предметы.

    Среди находок большой интерес вызывают две золотые подвески с изображениями коронованных каганов на золотом троне. Справа и слева от трона изображены фигуры коленопреклоненных слуг. У персонажей четко просматриваются прическа (косички) и детали одежды. На одном из изображений можно увидеть черты лица кагана.

    Историки и археологи отмечают, что эти чрезвычайно искусные произведения художественной культуры и декоративно-прикладного искусства древних тюрков являются выдающимися источниками, которые детально показывают иконографию образа императора, а также ранее не известные детали государственной атрибутики – конструкцию трона с зооморфно украшенными подлокотниками, типы корон и др.

    Это новый исторический источник по средневековой торевтике, который дает ответы на вопросы о социально-политическом устройстве каганата, религиозных воззрениях, придворных церемониях и т.д.

    Найденные материалы вызовут несомненный интерес у исследователей различных стран мира и научных центров, которые занимаются изучением различных аспектов истории и культуры тюркских этносов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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