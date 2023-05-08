Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ветеран Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин удостоен высшего звания «Халық қаһарманы». Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в торжественной обстановке вручил ветерану Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдину золотую звезду и орден «Отан» от имени Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Чествование 102-летнего ветерана прошло у его дома с участием военного оркестра. Нурлан Уранхаев вручил награду, поблагодарил ветерана за неоценимый вклад в победу и служение Родине в послевоенные годы.

Абдыгали Каймолдин был призван на фронт в 1941 году. Был наводчиком, заряжающим, а потом – командиром орудия в противотанковой артиллерии на 76-миллиметровой артиллерийской установке. Принимал участие в боях по осво¬бождению Харькова, воевал в составе 1-го Украинского, 3-го Белорусского, Прибалтийского фронтов под командованием маршала А. М. Василевского. Воевал в артиллерийской дивизии РГК – дивизии прорыва, которую отправляли на самые трудные участки перед пехотой. В 1947-м был призван на службу на Семипалатинский испытательный ядерный полигон – обеспечивать охрану секретного объекта. После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза «Турксиб», откуда ушел на заслуженный отдых.





Поздравить ветерана собрались не только родные, но и соседи, которые пожелали долгих лет жизни и поблагодарили за мирную жизнь. Нурлан Уранхаев пожелал аксакалу здоровья и благополучия, отметив, что молодому поколению не нужно забывать какой ценой досталась эта победа.

Абдыгали Каймолдин поблагодарил всех за поздравления, особенно отметив выступление военного оркестра, и призвал ценить этот хрупкий мир.