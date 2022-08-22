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      История Казахстана

    Золотую упряжь коня сакского царя нашли в ВКО

    22 Августа 2022, 14:12

    УСТЬ-КМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области в ходе археологических раскопок были обнаружены золотые украшения конского снаряжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации акимата ВКО, группа археолога Зейноллы Самашева, которая ведет раскопки на территории региона, в очередной раз сделала научное открытие. Ученые обнаружили золотые украшения конского снаряжения во время раскопок кургана в Курчумском районе.

    «Установлено, что лошадь принадлежала королю из сакского племени. Это необыкновенно красивое украшение. К сожалению, сам курган оказался разграбленным, но сохранилось два тайника. Также впервые были обнаружены металлические стремена, на которых изображен момент охоты. Эти экспонаты выставлены в музее Усть-Каменогорска», - сказал аким области Даниал Ахметов.

    Кроме того, археологи воссоздали облик музыканта-воина и древние музыкальные инструменты. Они были обнаружены в одном из курганов в долине Елеке сазы Тарбагатайского района.

    «Раскопки все еще продолжаются. В сентябре состоится международный форум «Алтай - золотая колыбель тюркского мира». Древняя история и археология Восточного Казахстана удивляют и восхищают лучших ученых мира», - добавил глава региона.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана
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