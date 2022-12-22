Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании почти за $28 тысяч

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Золотая печать российской императрицы Екатерины II (1729-1796) была продана за €22,9 тысячи ($27,6 тысячи) на торгах, организованных аукционным домом Hartley Auctions в городе Илкли на севере Англии. Об этом в среду сообщила газета Daily Mail, передает МИА «Казинформ».

Эта печать из сердолика с выгравированными изображениями лошади и льва и золотой оправой использовалась в качестве официальной российским императорским двором с 1780-х годов и до смерти Екатерины II в 1796 году. Гравировку выполнил английский огранщик Чарльз Браун, который за образец взял картину английского художника Джорджа Стаббса (1724-1806) «Лошадь, напуганная львом». Издание отметило, что речь идет об одной из двух печатей, проданных Брауном Екатерине II – вторая, созданная чуть позднее, хранится в Эрмитаже.

Предполагается, что печать привез в Великобританию один из членов семьи торговцев Меллиш, которая проживала в Лондоне. Впоследствии она попала в руки другой лондонской семьи, которая передавала ее из поколения в поколение на протяжении более чем 100 лет. Печать была обнаружена ювелирным экспертом Дейзи Хартли в коробке печенья в доме на севере Лондона во время рутинной оценки коллекции предметов собственника, выразившего желание продать имевшиеся у него артефакты.



Фото: Hartleys Auctions/BNPS

