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    «Золотую пальмовую ветвь» Канн получил французский хоррор «Титан»

    18 Июля 2021, 01:11

    КАННЫ. ВВС - КАЗИНФОРМ - «Золотую пальмовую ветвь» - главный приз 74-го Каннского кинофестиваля - получил фильм «Титан» французского режиссера Джулии Дюкорно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Награда за лучшую режиссуру досталась французу Леосу Караксу. Его мюзикл «Аннетт» открывал программу фестиваля 6 июля и считался одним из основных претендентов на главный приз.

    Приз жюри достался фильмам «Колено Ахед» израильского режиссера Надава Лапида и «Память» Апичатпонга Вирасетакула.

    «Золотую пальмовую ветвь» как лучший актер получил Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме «Нитрам» («Nitram») режиссера Джастина Курзеля.

    Рената Рейнсве получила «Золотую пальмовую ветвь» как лучшая актриса за роль в фильме «Худший человек на свете» норвежца Йоакима Триера.

    Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф получила 58-летняя американская актриса и режиссер Джоди Фостер. А итальянский режиссер Марко Беллоккьо награжден «Золотой пальмовой ветвью» за «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу».

    В пятницу стало известно, что гран-при конкурса «Особый взгляд» получил фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», спродюсированный Александром Роднянским. А сегодня еще один российский проект, игровой короткометражный фильм Клима Тукаева «Почтальон» получил награду Каннского финофестиваля Nespresso Talents.

    74-й Каннский кинофестиваль стал первым полноценным с начала пандемии в марте прошлого года - с легендарной красной дорожкой во Дворце фестивалей на знаменитой каннской набережной Круазет.

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    Культура Франция
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