«Золотой улей» соединил науку и практику в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Впервые Западно-Казахсанский аграрно-технический университет имени Жангир хана инициировал проект развития пчеловодства совместно с крестьянским хозяйством «Золотой улей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в Западно-Казахстанской области имеются 30-40 частных пасек, насчитывающие 1000-1200 пчелосемей с выработкой порядка 15-20 тонн меда за сезон, что не удовлетворяет потребности населения региона. Сегодня стоит задача: возрождение пчеловодства в Западном Казахстане, увеличение продуктов пчеловодства, насыщение продовольственного рынка натуральными пчелопродуктами. За ее решение взялись ученые уральского вуза.

Впервые Западно-Казахсанский аграрно-технический университет имени Жангир хана инициировал проект развития пчеловодства совместно с крестьянским хозяйством «Золотой улей». Были закуплены улья, пчелоинвентарь на 10 пчелосемей. Данное сотрудничество станет практической платформой для ученых и студентов.

Крестьянское хозяйство расположено в Мичуринском сельском округе Зеленовского района ЗКО. Площадь земельного участка под пасеку составляет 5,5 гектаров. На участке имеются необходимые хозпостройки (омшанник, сотохранилище, склад).

«Помимо меда, крестьянское хозяйство реализует множество продуктов пчеловодства, но пока все они изготавливаются вручную. Планируется создание цеха по глубокой переработке пчелопродукции совместно с учеными ЗКАТУ имени Жангир хана», – отметил глава крестьянского хозяйства «Золотой улей» С.Кривобоков.

В рамках освоения пчеловодства, в учебную программу новой специальности «Охотоведение и звероводство» введена дисциплина «Основы пчеловодства», также в учебную программу специальности «Технология переработки продуктов животноводства» введена дисциплина «Пчеловодство». Студенты специальности «Ветеринарная медицина» и «Ветеринарная санитария» института ветеринарной медицины и животноводства прошли технологическую практику, как на стационарной, так и на передвижной пасеке, под руководством С. Кривобокова, старшего преподавателя высшей школы экологии и биоресурсов Г.Идрисовой и преподавателя высшей школы ветеринарии и биобезопасности Б.Сатыбаева.

Студенты освоили практические основы ведения пчеловодства, работы с пчелосемьями на пасеке, ознакомились со всеми этапами жизни пчелиной семьи в весенне-летний период, роением, летной работой и медосбором; профилактические мероприятия против незаразных, инфекционных и инвазивных болезней и вредителями пчел; навыки изготовления и наващивания рамок, работы с пчеловодным инвентарем и пасечным оборудованием.

В связи с неблагоприятными погодными условиями для ведения пчеловодства в этом году количество товарного меда было ограничено и составило (за первую откачку меда), лишь 10 кг с улья, планируется вторая откачка. ЗКАТУ имени Жангир хана планирует создать лабораторию по ветеринарно-санитарной экспертизе и исследованию качества меда, а также по заболеваниям пчел, с оказанием информационно–консультационных услуг хозяевам пасек.



