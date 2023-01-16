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    Золотой треугольник: находящихся в трудовом рабстве казахстанцев может быть больше

    16 Января 2023, 16:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал возможное нахождение казахстанцев в трудовом рабстве в Юго-Восточной Азии, в части, известной, как «Золотой треугольник», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это нелегкий вопрос. Ранее такой случай уже был с гражданкой Казахстана. Это работа международной криминальной группы. Там нет правительства, нет связи. Они там сами по себе. По непроверенной информации, там есть еще граждане Казахстана. Мы ведем проверку», – сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    Он уточнил, что изначально молодые люди обращались в казахстанское посольство в Таиланде в декабре 2022 года с просьбой помочь, но при этом просили не разглашать их имена и данные.

    «Если вдруг наши граждане читают или видят новости Казахстана, мы рекомендуем им не скрывать свое местоположение, обязательно сообщить, что с ними происходит, как им помочь. Если мы не знаем об их проблеме, то не знаем, как помочь», – добавил спикер.

    Ранее СМИ сообщали о пропаже двух казахстанцев, которые уехали за рубеж в поисках заработка, после чего пропали без вести. При помощи геолокации их удалось отследить в Мьянме, в зоне «Золотого треугольника».

    Фото: api.theins.info

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Общество
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