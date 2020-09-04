Золотой клад нашли археологи на могильнике Елеке Сазы в ВКО

ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане очередной сенсацией назвали находку в долине Елеке Сазы Тарбагатайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что группа ученых Казахского национального университета имени аль-Фараби под руководством археолога и профессора Абдеша Толеубаева нашла артефакты, представляющие собой украшения одного комплекта конской сбруи правителя сакского общества. В областном историко-краеведческом музее состоялась презентация находок.



Всего 850 золотых изделий. Все они, скорее всего, фрагменты парадной конской упряжки. По оценке ученых, клад относится к среднесакскому времени – к V- IV векам до нашей эры, и некоторые экземпляры просто уникальны.





«Клад был найден не в самом кургане. Это свидетельствует о том, что могила вождя являлась местом поклонения. В течение долгого времени после смерти вождя люди приходили в это сакральное место и оставляли подношения аруахам — духам предков. У сакоскифов и поздних тюркских племен был такой обычай. В связи с этим, мы однозначно убеждены, что здесь был захоронен правитель», - рассказал Абдеш Толеубаев.

Исходя из этого, ученые в очередной раз подтвердили и другую свою догадку - в эпоху раннего Шиликтинского золотого человека у наших предков уже была устоявшаяся форма государственности. Более того, найденные артефакты свидетельствуют о том, что сакоскифское общество было социально ранжировано – оно четко делилось как на очень богатых, так и на очень бедных представителей.



Все найденные изделия выполнены в «зверином» стиле.​

«Точно можем сказать, что древние мастера не копировали друг друга. У каждого мастера был свой почерк. Все найденные изделия очень изящные, сделаны аккуратно. Большинство других конских украшений изготавливали из тонкой фольги. Здесь же украшения из плотного золотого листа, фольга тоже более толстая. Именно таких богатых, плотных украшений для конского снаряжения я до сих пор не встречал», - рассказал Абдеш Толеубаев.

Наибольший интерес, по мнению ученых, вызывает подвеска тигра-пантеры с большими ушами. К ногам мифологического животного прикреплены колокольчики. Также ученых заинтересовала цепь из двойной золотой проволоки с двумя подвесками и сердоликовыми камнями на концах.

Кстати, по технологии изготовления, материалам, формам и сюжетам золотые украшения, предварительно, также датируются V- IV вв. до н.э. и являются памятниками искусства саков Тарбагатая. Уникальность украшений проявляется в индивидуальности, богатстве, качественном исполнении.





Кроме того, ученый отметил, что рядом, в 50-ти метрах от кургана, были найдены бронзо- и золотолитейная кузница.



По словам Абдеша Толеубаева, эти находки – это только начало. Ведь работы у археологов предстоит еще достаточно. В скором времени они приступят к изучению 4 малых курганов.

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Фото: Шыгыс Акпарат, Тлеубек Шаяхмет

