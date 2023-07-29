Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    «Золотой человек» может поехать в Лувр

    29 Июля 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Национальный музей Казахстана планирует включить реликвию «Золотого человека» в список артефактов для выставки Казахстана в Париже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Золотой человек» — ценнейшая реликвия Казахстана, символ нашей страны. До этого в 12 странах был реализован международный выставочный проект «Шествие Золотого человека по музеям мира». Целью было сделать этот артефакт национальным брендом. В рамках национальной выставки Казахстана в Лувре во Франции в 2026 году «Золотой человек» и другие предметы, представляющие историческую ценность в музее, будут переданы в комиссию по отбору артефактов», - говорится в ответе Национального музея на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Ранее министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщал о работе по организации в Париже Национальной выставки Казахстана. Выставка в музее Лувра, проведение которой планируется в 2026 году – это часть проекта «Культурный код казахской степной цивилизации». Хронологически экспозиция охватит период с IV тысячелетия до н.э. до середины XIX столетия. Ее основу составят подлинные раритеты из фондов целого ряда музеев Казахстана, а оператором проекта выступит Национальный музей РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Культура Минкультуры Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме
    Казахские тазы впервые в истории будут официально представлены на Всемирной выставке собак в Женеве
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области