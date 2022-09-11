Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм «Вся красота и кровопролитие»

    11 Сентября 2022, 08:15

    ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - Обладателем «Золотого льва» - главной награды Венецианского кинофестиваля - стала американский режиссер Лора Пойтрас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

    За этот приз боролись 23 картины. Церемония награждения 79-го Венецианского международного кинофестиваля прошла на острове Лидо в Венеции.

    Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» посвящен фотографу Нан Голдин, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство опиоидов.

    Как сообщает Deutsche Welle, обладателем «Серебряного льва» стал итальянец Лука Гуаданьино, представивший картину «Целиком и полностью». Гран-при фестиваля достался фильму «Святой Омер» французского режиссера Элис Диоп, которая стала также обладательницей награды фестиваля «Лев будущего».

    Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха, а «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине «Тар» Тодда Филда.

    Призом за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале был награжден британо-ирландский сценарист Мартин Макдонах за фильм «Банши Инишерина», а спецприз жюри получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту «Никаких медведей».

    Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют жюри присудило канадской актрисе Тейлор Расселл за фильм «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино.

    79-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

    Как сообщалось ранее, на 79-ом Венецианском международном кинофестивале казахстанский фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии. Премию Premio bisato d'oro 2022 «Best Actors» отдали лучшим актерам - Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Мировые новости Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи