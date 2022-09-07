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    «Золото» в тяжелой атлетике взяла осужденная из Костанайской области

    7 Сентября 2022, 09:53

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Золотую медаль завоевала в областных соревнованиях по тяжелой атлетике осужденная в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женщина отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности. Это ее крупная победа, и впервые в регионе осужденные продемонстрировали такой результат.

    «Впервые осужденные приняли участие в Костанайском областном турнире по тяжелой атлетике. Такой шаг был предпринят в рамках повышения физического здоровья и адаптации осужденных среди общества, с учетом возможности условий отбывания в Учреждении №40»,- отметил начальник учреждения, подполковник юстиции Ахмет Шуленов.

    В соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов со всей области, в составе которых были 5 осужденных учреждения. Соревнования проходили в 3 этапа, в которых трое осужденных завоевали «золото», «серебро» и «бронзу».

    «Для нас, конечно, эта практика привлечения в соревновательный блок осужденных применяется впервые. При этом стоит отметить, что такой дебют ознаменован победами. Для нас это сенсация, будем и дальше с ними работать», - отметили организаторы соревнований.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спорт Костанай Тяжелая атлетика
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