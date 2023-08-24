Золото, серебро и бронзу завоевали казахстанские дзюдоисты на ЧМ в Хорватии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три медали завоевали казахстанские дзюдоисты на ЧМ среди кадетов, проходившего в хорватском Загребе. Об этом в Telegram сообщил министр спорта и культуры РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».



Чемпионом мира стал казахстанский дзюдоист Нурлан Исатаев. Наш юный спортсмен завоевал золото на мировом первенстве среди кадетов (15-17 лет) в хорватском Загребе. В упорной борьбе за титул он одолел Мераби Самадашвили из Грузии. Схватка перешла в дополнительное время, где сильнее оказался наш соотечественник.

Нурлан Исатаев выступил в весовой категории до 55 кг. В отборочном раунде он одолел соперников из Туркменистана, Армении и США. Заняв в своей группе первое место, Нурлан встретился в полуфинале с еще одним нашим дзюдоистом – Оралбеком Байзаком, который стал в итоге бронзовым призером чемпионата мира.

В соревновании среди девушек в весе до 40 кг «серебро» сборной Казахстана принесла Сабина Юлдашбекова. Таким образом, наши юные дзюдоисты уже в самом начале мирового первенства забрались на первую строчку медального зачета.