Золото на 7 мле тенге похитили из торгового центра в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, похитившего золотые изделия из торгового центра на 7 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

На пульт 102 дежурной части УП г. Туркестана поступило сообщение о том, что в один из торговых центров ворвался неизвестный мужчина, который угрожая оружием и физической расправой, похитил золотые изделия и скрылся. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшей местной жительнице, составила около 7 миллионов тенге.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК «разбой» и приступили к розыску подозреваемого лица.

Учитывая дерзость преступления в ДП Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников. Оперативники тщательно осмотрели место преступления, изучили камеры видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. Также полицейские прочесали каждый двор и улицу, проверили ломбарды и скупщиков, куда преступник мог бы сбыть краденное.

Спустя два дня сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области вышли на след подозреваемого. Его задержали на одной из улиц города Кентау. Им оказался безработный житель Туркестана, которого доставили в управление полиции и водворили в ИВС.

Установлено, что после разбойного нападения, подозреваемый скрылся через городские проулки. Здесь молодой мужчина переоделся в другую одежду, чтобы уйти от видеокамер и преследования, сел в такси и уехал в сторону в Кентау. Это намного осложнило работу оперативников, которые потратили на розыск нападавшего двое суток. Как оказалось, в соседнем городе подозреваемый сдал в ломбард одно из золотых изделий, а деньги потратил на свои нужды.

По факту разбойного нападения следователями УП г. Туркестана проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные золотые изделия возвращены законной владелице. Следствие продолжается.

Жительница Туркестана выразила огромную благодарность полицейским областного центра и ДП Туркестанской области, которые оперативно раскрыли преступление и вернули ей похищенные золотые изделия.



