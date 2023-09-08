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    20:01, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Золото и две бронзы завоевали казахстанские борцы с нарушением слуха на ЧМ в Бишкеке

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    Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одну золотую и три бронзовые медали завоевали казахстанские борцы на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    На чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха казахстанские борцы завоевали 1 золотую и 2 бронзовые медали. А спортсмены молодежной сборной страны выиграли 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды, заняв, таким образом, 1-е место в командном зачете.

    Результаты среди взрослых:

    1-е место – Асан Нұржан (82 кг);

    3-е место – Орманов Абылайхан (63 кг);

    3-е место – Шонку Хайратхаан (130 кг).

    Среди молодежи:

    1-е место – Самарин Андрей (67 кг);

    1-е место – Әбдрәсіл Рамазан (97 кг);

    2-е место – Бабашов Сұлтан (63 кг);

    2-е место – Прогудин Денис (72 кг);

    3-е место – Мырзаев Азамат (77 кг);

    3-е место – Тілеумбет Мухаметали (82 кг).

    В первые дни чемпионата прошли соревнования среди кадетов, по итогам которых сборная Казахстана заняла 1-е место в командном зачете с 3-мя золотыми, 2-мя серебряными и 1 бронзовой медалями.

    С поздравлениями в адрес борцов выступил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

    «Я поздравляю наших борцов с этими по-настоящему выдающимися результатами. Казахстан гордится вами и горячо болеет за вас. Желаю, чтобы этот успех был для вас далеко не последним, а наш гимн звучал и на других крупных турнирах, включая Сурдлимпийские игры. Не переставайте расти и добиваться новых побед!», – заявил министр.

    Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха проходил в Бишкеке со 2 по 6 сентября. В турнире приняли участие более 300 атлетов из 16 стран. С 7 по 11 сентября спортсмены будут соревноваться в вольной борьбе.


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