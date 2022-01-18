Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Золото и деньги выманила «гадалка» у жительницы ВКО

    18 Января 2022, 20:45

    УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - Золото и деньги выманила «гадалка» у жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце декабря 2021 года в дежурную часть Урджарского РОП поступило обращение от 41-летней местной жительницы,. Она сообщила о том, что женщина-гадалка цыганской внешности пришла к ней домой и, войдя в доверие, под предлогом приворота привлечь мужское внимание, завладела ее деньгами в сумме 270 тысяч тенге, четырьмя золотыми кольцами и одной парой золотых сережек. Причиненный ущерб составляет 680 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была задержана 43-летняя жительница города Алматы.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая