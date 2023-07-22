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    Золото ЧМ-2023 с мировым рекордом завоевали казахстанские стрелки

    22 Июля 2023, 17:15

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира среди юниоров по стрельбе в Чханвоне (Южная Корея) копилка сборной Казахстана пополнилась еще 4-мя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Особо ценной среди них стала высшая медаль, заработанная нашими девушками в командных состязаниях. В стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с 10 метров казахстанская команда девушек не имела себе себе равных, обыграв в финале представителей Украины. Звание чемпионов мира заработали сестры Зухра и Фатима Ирназаровы, а также Александра Садуакасова, защищавшие честь страны. Казахстанское трио стрелков установили мировой рекорд среди взрослых в этом упражнении (1686 очков). Украинское трио стрелков стала лучшей среди юниоров, обыграв в свою очередь казахстанских ребят. В составе нашей сборной выступили Асадбек Назиркульев, Илья Зотеев и Даниил Яковенко. Казахстанская спортсменка Фатима Ирназарова к своему «золоту» прибавила «серебро» ЧМ-2023 в одиночных состязаниях, став второй в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени. Она проиграла в финале украинке Маргарите Таркани — 6:4. Однако, стоит отметить, что 572 очка, набранные Фатимой в отборочном турнире, являются мировым рекордом среди юниоров. Еще одна наша соотечественница Александра Садуакасова в поединке за бронзовую медаль уступила украинке Алине Ткалик. А Никита Чирюкин завоевал серебряную медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров (572 очка). Казахстанец уступил только хозяину соревнований Сук Джин Хун (578 очков). Таким образом, казахстанские юниоры к данному часу заработали 6 медалей на ЧМ-2023 в Южной Корее. На старте «золотом» отметился Никита Чирюкин, а Арина Алтухова отличалась серебряной наградой.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Спорт Корея
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