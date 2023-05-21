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    Золотая дружба – ТРК Президента представил фильм о сотрудничестве Казахстана и Китая

    21 Мая 2023, 16:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ТРК Президента представил документальный фильм о двусторонних отношениях Казахстана и Китая под названием «Золотая дружба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстан и Китай – сегодня важные стратегические партнеры. Динамично развивающийся и обладающий самыми передовыми технологиями Китай – один из наших самых главных и надежных торгово-экономических партнеров. Здесь высоко ценят стремление Главы государства к укреплению сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Касым-Жомарт Токаев на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпинем особо подчеркнул дружественные отношения двух стран.

    «Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничеству. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем», - сказал Глава государства.

    В фильме также опубликован отрывок из интервью с главой КИСИ Еркином Тукумовым, который поделился мнением о безвизовом режиме с Китаем.

    «Наши стороны договорились о безвизовом режиме на 30 дней. Я считаю, это отличный шаг в сторону устранения всех барьеров. Весь мир движется к устранению барьеров. Чем меньше издержек – тем лучше торговля. Тем больше это отвечает интересам страны», - отметил глава КИСИ.

    Кроме того приводятся слова Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в КНР Шахрата Нурышева о продолжении политического диалога Казахстана и Китая.

    «Нынешний визит нашего Президента в Китай был очень продуктивным, содержательным. Мы продолжили политический диалог, который установлен между главами государств. У нас сложилась хорошая традиция, где они по мере возможностей раз или два в год собираются, встречаются, обсуждают все насущные вопросы. Также и в этот раз состоялись очень обстоятельные переговоры, были обсуждены практически все вопросы двустороннего сотрудничества и достигнуты хорошие договоренности», - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

    Напомним, в ходе своего трехдневного государственного визита в Китай Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, принял участие в инвестиционном круглом столе, встретился и подписал меморандумы с руководителями крупнейших китайских компаний, а также выступил на саммите «Центральная Азия – Китай».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Китай
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