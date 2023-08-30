Знающий наизусть Конституцию РК студент получил сертификат на бесплатное обучение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Конституции Республики Казахстан в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова среди студентов проведен традиционный конкурс «Я знаю Конституцию наизусть!». Изъявили желание участвовать в конкурсе 250 студентов, обучающихся по разным специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

На первом этапе конкурса участники ответили на 25 вопросов, чтобы определить уровень знаний положений Конституции. А те, кто прошел во второй этап, соревновались в чтении наизусть статей главного закона. Затем судья Атырауского городского суда, прокурор и частный судебный исполнитель, преподаватели кафедры гражданско-правовых дисциплин Атырауского университета определили победителей конкурса.

По итогам конкурса 3 место (скидка 30%) заняла студентка специальности «экология» Ботакоз Интимахова, 2 место (скидка 50%) получила студентка кафедры уголовно-правовых дисциплин Медина Абдеш. Гран-при получил студент кафедры гражданско-правовых Планируется продолжить конкурс и в следующем году.