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    Знающий наизусть Конституцию РК студент получил сертификат на бесплатное обучение

    30 Августа 2023, 08:27

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Конституции Республики Казахстан в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова среди студентов проведен традиционный конкурс «Я знаю Конституцию наизусть!». Изъявили желание участвовать в конкурсе 250 студентов, обучающихся по разным специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

    На первом этапе конкурса участники ответили на 25 вопросов, чтобы определить уровень знаний положений Конституции. А те, кто прошел во второй этап, соревновались в чтении наизусть статей главного закона. Затем судья Атырауского городского суда, прокурор и частный судебный исполнитель, преподаватели кафедры гражданско-правовых дисциплин Атырауского университета определили победителей конкурса.

    По итогам конкурса 3 место (скидка 30%) заняла студентка специальности «экология» Ботакоз Интимахова, 2 место (скидка 50%) получила студентка кафедры уголовно-правовых дисциплин Медина Абдеш. Гран-при получил студент кафедры гражданско-правовых Планируется продолжить конкурс и в следующем году.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Вузы Конституция Миннауки и высшего образования РК Атырау
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