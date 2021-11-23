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    Знаю, что будет важным, если партию «Nur Otan» будет возглавлять Президент страны - Елбасы

    23 Ноября 2021, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ».

    В расширенном заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, Премьер-Министр и члены Правительства, члены Политического совета и Бюро партии «Nur Otan», депутаты фракции партии в Мажилисе Парламента и маслихатах, руководители регионов, лидеры молодежного крыла «Jas Otan».

    В ходе заседания Елбасы подчеркнул эффективную работу депутатов фракции партии в период пандемии, отметив важность дальнейшей консолидации казахстанцев вокруг государственного курса Президента.

    «Я стоял у истоков создания партии, возглавлял её все эти годы и знаю, что будет важным, если партию «Nur Otan» будет возглавлять Президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас так и было. Мы это должны решить, опираясь на Устав партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство», - сказал Елбасы.

    Напомним, сегодня стало известно, что Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

    Ранее официальные комментарии по этому поводу дали Советник - Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай и первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Нур Отан Видео Первый Президент - Елбасы
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