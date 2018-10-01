Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 369.98 EUR 428.70
RUB 5.64 CNY 53.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Знаменосец сборной Казахстана на юношеских Олимпийских играх вышел в полуфинал

16 Октября 2018 04:26 72
Поделиться:
Знаменосец сборной Казахстана на юношеских Олимпийских играх вышел в полуфинал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дамир Тойбай вышел в полуфинал юношеских Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме

Стали известны дата и место пятого боя Данияра Елеусинова в профи
Акмолинец стал чемпионом международного турнира по боксу в Минске Казахстанский боксер вошел в ТОП-100 мирового рейтинга

Спортсмен представляет страну в весовой категории свыше 91 килограмма.

За выход в 1/2 финала Тойбай должен был биться с представителем Самоа Толауа Туигомала. Однако соперник на поединок не вышел и победа была присуждена нашему боксеру.

Полуфинал состоится 16 октября. Соперником выступит канадец Тетлуа Чуол.

Добавим, что Тойбай является знаменосцем сборной Казахстана на текущей Олимпиаде.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив