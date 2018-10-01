Знаменосец сборной Казахстана на юношеских Олимпийских играх вышел в полуфинал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дамир Тойбай вышел в полуфинал юношеских Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен представляет страну в весовой категории свыше 91 килограмма.

За выход в 1/2 финала Тойбай должен был биться с представителем Самоа Толауа Туигомала. Однако соперник на поединок не вышел и победа была присуждена нашему боксеру.

Полуфинал состоится 16 октября. Соперником выступит канадец Тетлуа Чуол.

Добавим, что Тойбай является знаменосцем сборной Казахстана на текущей Олимпиаде.