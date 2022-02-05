Знаменосец сборной РК поделился впечатлениями от участия в открытии Олимпиады в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Знаменосец команды Казахстана, шорт-трекист Абзал Ажгалиев поделился эмоциями после важного события, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Этот день был особенным. Это большая честь - нести знамя своей страны, когда ты знаешь, что весь мир смотрит на тебя, вся страна смотрит. Особенная ответственность чувствовалась, так как мы знали, что на трибунах находится Глава государства. Огромное спасибо за то, что поддержал нас, это имеет большое значение. Эмоции сложно описать… Волнение присутствовало вплоть до нашего выхода, но товарищи по команде очень поддерживали и до выхода и во время церемонии открытия. Все шутили, радовались, атмосфера была невероятной, ведь Олимпийские игры - праздник и мечта для любого спортсмена! Спортсмены других стран хотели сфотографироваться с нами, все обращали внимания на форму, на костюмы. Это тоже придавало уверенности. Но самое главное у нас впереди, уже завтра старты. Оставайтесь с нами, верьте в нас! Алга, Казахстан!» - сказал спортсмен.

Напомним, что знаменосцы Казахстана конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра.