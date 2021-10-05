Знаменитый боксер Жанкош Тураров угрожал судоисполнителю, заявили в палате ЧСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Республиканской палате частных судебных исполнителей заявили, что ударивший судисполнителя в Алматы мужчина вызвал на место боксера Жанкоша Турарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Республиканской палате частных судебных исполнителей сообщили подробности избиения судоисполнителя в Алматы.

«Исполнительские мероприятия по сносу пристройки были назначены на 04.10.2021 года в 11:00 часов. Судебный исполнитель вошел на территорию нахождения пристройки в присутствии сотрудников полиции. Неизвестные лица при сотрудниках полиции начали оказывать давление на судебного исполнителя. Под угрозой физической расправы данные лица пытались запретить судебному исполнителю исполнять свои должностные обязанности и всячески пытались воспрепятствовать. В ходе происходящего, для всех присутствующих судебный исполнитель зачитал вслух нормы Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которыми он руководствовался при исполнении», - заявили в палате ЧСИ.

Однако Искаков Максот Никитович начал всячески оскорблять судебного исполнителя и указывать, что приступить к работе Ермекову А.А. не дадут физической силой, заявили в палате ЧСИ.

«Во время исполнительских действий ЧСИ Ермековым А.А. в свою Искаков М.Н. начал душить судебного исполнителя. Позже подошел к судебному исполнителю и начал нагло требовать прекратить снос и снова угрожать. На этот раз, Ермеков А.А. решил не обращать внимания на происходящее. Однако Искаков М.Н. сразу же приступил к действиям и нанес судебному исполнителю несколько ударов в область ребер и легкого. Данные побои были произведены в присутствии сотрудников полиции. Врач скорой помощи установил вред здоровью средней тяжести. В момент случившегося, сотрудники полиции прямым образом сбежали и больше не появлялись на территории исполнительских действий», - заявили в палате ЧСИ.

По данным, палаты ЧСИ судебный исполнитель написал заявление о возбуждении уголовного дела по факту нанесенных побоев и предъявил участковому и полицейским, которые после случившегося выбежали на улицу.

«Далее для оказания давления на судебного исполнителя и других лиц при исполнении Искаков М.Н. вызвал на место исполнительских действий чемпиона мира по боксу Турарова Жанкоша Жасулановича. По прибытии Тураров Жанкош начал требовать у судебного исполнителя забрать заявление из полиции, поданное на Искакова М.Н. за нанесение побоев. Также Тураров Жанкош назвал исполнительские действия беспределом и грозился устроить судебному исполнителю за это взаимный беспредел. На данном этапе началось новое давление и прямые угрозы в адрес Ермекова А.А. Искаков М.Н. и Тураров Ж.Ж. уже прямо начали угрожать беспредельным физическим избиением судебному исполнителю и другим лицам при исполнении. На взыскателя по исполнительному производству также прямо оказывали давление и заставляли его отказаться от исполнения требования судебного акта», - добавили в палате ЧСИ.

Учитывая произошедшее, судебному исполнителю не удалось произвести снос пристройки. Данные работы были приостановлены на начальном этапе.

Фото: instagram.com/zhankoshturarov