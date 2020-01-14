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    Знаменитые каналы Венеции обмелели

    14 Января 2020, 11:35

    ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - Каналы в Венеции обмелели в результате отливов - всего два месяца спустя после того, как большая часть итальянского города оказалась под водой в связи с сильными наводнениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Уровень воды резко упал. Сейчас каналы больше напоминают грязевые траншеи, и передвижение в городе для многих стало проблемой.

    В ноябре в Венеции был отмечен самый высокий уровень воды за последние 50 лет. По мнению некоторых ученых, это стало прямым результатом изменения климата.

    Больше двух третей города осталась тогда под водой. По словам мэра города, ущерб от наводнения составил более млрд евро (1,1 млрд долларов). Такие крупные достопримечательности, как площадь Сан-Марко, оказались затопленными, а магазины и предприятия были закрыты.

    Последний отлив не так беспрецедентен. Во время прилива уровень воды здесь может варьироваться примерно на полметра, а иногда даже больше.

    фото: bbc.com

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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