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    Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау

    15 Мая 2023, 13:01

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Шаровидные камни были взяты из долины Торыш в Мангистауской области. Это было замечено во время мониторинга социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские установили тех, кто уносил шаровидные камни. С правонарушителями была проведена профилактическая беседа. Камни будут возвращены на место», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Следует отметить, что Торыш состоит из многочисленных шаровидных скальных образований, разбросанных по степи на огромной площади. Это одно из красивейших мест Мангистауской области.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Происшествия Мангистауская область МВД РК
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