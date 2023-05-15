Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Шаровидные камни были взяты из долины Торыш в Мангистауской области. Это было замечено во время мониторинга социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские установили тех, кто уносил шаровидные камни. С правонарушителями была проведена профилактическая беседа. Камни будут возвращены на место», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следует отметить, что Торыш состоит из многочисленных шаровидных скальных образований, разбросанных по степи на огромной площади. Это одно из красивейших мест Мангистауской области.



