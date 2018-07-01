Знаменитые хореографы представят эксклюзивный балет на сцене столичного театра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 и 22 июля в Астана Опера состоится вечер современной хореографии в двух отделениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Зрителям будет представлен вечер одноактных балетов Раймондо Ребека (Германия) и Ксении Зверевой (Россия/Швеция).

В балете Раймондо Ребека «Сколько длится Сейчас?» зрителей ждет философское размышление о времени и его отдельных моментах. Талантливый хореограф совершит оригинальную попытку средствами хореографии исследовать время, его течение и восприятие.

В репертуаре использована музыка М. Рихтера, Г. Эскота, Э. Боссо, О. Арнальдса и Л. Эйнауди, получившего особую известность как автор саундтрека к фильму «1+1», а также группы «Les Tambours du Bronx» («Барабаны Бронкса»).

Раймондо Ребек - известный балетмейстер, педагог, хореограф, лауреат престижных национальных и международных конкурсов артистов балета. Как приглашенный балетмейстер-педагог работал с балетными труппами многих стран. С 2008 года известен как хореограф. Многие зарубежные солисты и балетные труппы просят его создать хореографические номера для них.

Другой не менее яркий одноактный балет Ксении Зверевой «Sounds of Time» по мотивам либретто Адама Капанова «Воздушное кочевье» на музыку Актоты Раимкуловой пройдет во втором отделении.

В основе балета история влюбленных, чьи отцы были обычными людьми, а матери - воздушными кочевницами. Главные герои Ансар и Нурия, сами того не ведая, обладают древней магией и оказываются в круговороте удивительных событий, где на их пути встречаются добро и зло, любовь и ненависть, самоотверженность и эгоизм. Однако эта удивительная история, наполненная магией и духом времени, перенесется в другой, современный мир.

Ксения Зверева - хореограф фестиваля O/Modernt в Стокгольме (2012-2013), педагог танца модерн на исполнительском факультете Академии русского балета им. А. Я. Вагановой (2013-2014). Ее миниатюра «Парящие» была удостоена Гран-при Михайловского театра (2013), а также представлена на сцене Мариинского театра (2014).