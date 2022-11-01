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    Знаменитостям шоу-бизнеса в Китае запрещено пропагандировать расточительность

    1 Ноября 2022, 22:28

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Знаменитостям шоу-бизнеса в Китае запрещено пропагандировать экстравагантность и расточительность, преклонение перед богатством. Новые правила регулирования отношений в сфере рекламы с участием «селебрити» опубликованы Государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно нововведениям, знаменитостям в своей рекламной деятельности следует сознательно рекламировать то, что соответствует общественной морали и традиционным ценностям.

    «Селебрити» запрещено рекламировать табачные изделия (включая электронные сигареты), лекарства и медицинские приборы. Также не разрешается пропаганда непристойностей, порнографии, азартных игр, насилия и других материалов.

    Новые правила обязывают знаменитостей перед участием в рекламе продукта или услуги детально разобраться самим в том, что они рекламируют и проверить регистрационные документы, сертификаты качества.

    Жесткие ограничения вводятся в отношении участия знаменитостей в рекламе различных финансовых продуктов.

    Определенные обязательства накладываются на заказчиков, желающих пригласить знаменитостей для рекламы товаров и услуг. Правила обязывают заказчиков более строго подходить к выбору «селебрити» для того, чтобы не допустить участия в рекламе «неэтичных звезд».

    В пояснении к новым правилам отмечается, что в последние годы фиксируются нарушения при осуществлении рекламной деятельности с участием знаменитостей. Эти нововведения нацелены на поддержание порядка в рекламном бизнесе, а также защиту законных прав и интересов потребителей.


    Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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