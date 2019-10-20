Знаменитое Орбулакское сражение реконструировали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Историческая реконструкция Орбулакского сражения состоялась накануне на ипподроме «Талдыкорган» в Алматинской области. Мероприятие, организованное в рамках программы Елбасы «Рухани жаңғыру», приурочено к 750-летию Золотой Орды, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

На один день ипподром «Талдыкорган» превратился в большой этногородок, где каждый желающий смог попробовать горячие баурсаки и выпить кумыс, осмотреть выставку мастеров прикладного искусства, купить любое понравившееся изделие из войлока, кожи или серебра, посмотреть соревнования по қазақ күресі и кокпару, а также сфотографироваться с батырами, одетыми в доспехи времен Орбулакского сражения.

Лучшим в қазақ күресі стал палуан из Кызылординской области Ергали Еламан, завоевавший в качестве приза ключи от новенькой «LADA Granta». Для любителей современного искусства был устроен показ мод. Модели представили уникальную коллекцию одежды в этностиле. Для самых маленьких была организована детская площадка с аниматорами.

Самое ожидаемое событие дня – историческая реконструкция Орбулакского сражения - порадовала зрелищностью, яркими спецэффектами и участием большого количества каскадеров и мастеров средневекового боевого искусства. Представление состояло из трех эпизодов: нападение джунгар на казахский аул, курултай казахов в Каракумах и реконструкция самого сражения, в котором приняли участие актеры, каскадеры, пиротехники, более 500 переодетых в доспехи военнослужащих.

Напоминаем, что в ходе Орбулакского сражения Жангир хан с воинами занял оборону в ущелье реки Орбулак Джунгарского Алатау и ждал в засаде до прихода основных сил казахов на пути следования неизвестного количества джунгарской армии во главе с Эрдэни-Батуром. Половина воинов организовала завал на пути, а остальная часть рассредоточились на утёсах, тем самым подготовив засаду джунгарам. Затем с тыла по джунгарам ударили войска, приведённые на помощь Жалантосом батыром эмира Мавераннахра. Джунгары вынуждены были отступить в Джунгарию. Благодаря этой битве планы джунгар по захвату Жетысу были сорваны. Было выиграно время для подготовки казахов к дальнейшему наступлению джунгар в этот регион. Сражение вошло в историю благодаря единству 600 батыров, разгромивших 50-тысячную армию джунгар. Этот подвиг в борьбе казахов против джунгар нередко сравнивают с битвой 300 спартанцев с армией персов.

Подводя итоги мероприятия, аким области Амандык Баталов отметил:

«Историческая реконструкция Орбулакского сражения, которая в нашей области в рамках программы «Рухани жаңғыру» проводится второй раз, - это уникальный проект, направленный не только на показ традиций и культуры наших предков, но и патриотическое воспитание молодежи. Великая казахская степь родила и воспитала немало выдающихся личностей в прошлом и очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и чтило своих героических предков. Ведь, если не знать свое прошлое, невозможно строить процветающее будущее. Все вы знаете о Бородинском сражении, реконструкция которого превратилась в Москве в ежегодную традицию. Мы хотим, чтобы реконструкция знаменитого Орбулакского сражения, вошедшего в историю как символ единства, героизма и бесстрашия наших предков, также стала нашей важной ежегодной традицией».