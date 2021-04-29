Знаменитое нефтяное месторождение Доссор отмечает 110-летний юбилей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Знаменитое нефтяное месторождение Доссор в Атырауской области отмечает 110-летний юбилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ровно 110 лет назад, 29 апреля 1911 года, из скважины №3 на месторождении Доссор с глубины 225-226 метров отложений средней юры был получен мощный фонтан нефти. Скважина фонтанировала в течение 30 часов и дала 16 тысяч 700 пудов нефти. Ее качество по своему химическому составу превосходило ту, что добывалась в Баку. С этого дня нефтеносный Урало-Эмбинский район привлек мировое внимание.

«10 апреля 1912 года государственным актом создается акционерное общество нефтяной промышленности и торговли «Эмба». 12 мая того же года в Санкт-Петербурге проходит первое общее собрание акционеров. В этот период Лондонская биржа выпускает акции, призванные стимулировать нефтедобычу на казахстанских промыслах. Максимальная добыча нефти на месторождении Доссор была достигнута в 1915 году в количестве 270 тысяч тн., при работе 52 скважин. Нефти месторождения Доссор по физико-химическим свойствам масляные и бензиновые, с малым содержанием серы, парафина, смол и кокса. В 1920 году для промышленного освоения нефтяных месторождений создается управление нефтяными промыслами Урало-Эмбинского района. Добыча нефти в Доссоре в 1920 году с января по сентябрь возрастает в 6 раз: с 59,987 до 327,628 пудов. Если в первые месяцы 1920 года весь объем добычи нефти обеспечивался фонтанным притоком, к сентябрю большая часть добывается с помощью компрессоров и глубоких насосов. В 1922 году для освоения месторождений Доссор и Макат создается трест «Эмбанефть». Производственная программа по промыслам треста «Эмбанефть» на 1927-1928 гг. предусматривала валовую добычу промысла Доссор в 199.599 тонн, Маката – 77.870 тонн», - напомнили историю Доссора в пресс-службе нефтедобывающей компании.

На этом месторождении началось формирование профессиональных национальных кадров.

«Если на первых промыслах казахи выступали чернорабочими, сторожевыми и доставщиками грузов, уже в 20-30 годы в рамках реализации программы корренизации трудового персонала картина начала меняться. В 1928-1929 гг. из 371 служащих Урало-Эмбинского управления численность казахов составляла 112 человек, или 30,1%, из рабочих 2277 – 1041 казахов, или 45,8%. Уже к 1940 годам соотношение работников на промыслах меняется в пользу представителей коренной национальности. Растет и их профессионализм. Согласно сводной таблице, количество стахановцев по Казахстаннефтекомбинату (образовано в 1940 году из трестов «Эмбанефть» и «Актюбнефть», из 182 стахановцев управления Доссор – 152 (83,5%) работника казахской национальности, по Макату – 242 казаха-стахановца (91% от всего числа стахановцев), Искине – 108, или 97%, Косчагылу – 127, или 88%, Байчунасу – 213, или 97%. Благодаря строительству железной дороги Гурьев-Доссор в 1926 году для нужд нефтепромыслов, проходившей по безводной пустыне, стало возможно дальнейшее продвижение вглубь пустыни и расширение разведочных и эксплуатационных работ на новых площадях. В 1932 году нефтяники Доссора, первыми в СССР и Европе освоили на Доссоре и Макате сверхглубокое бурение того времени - до 2500-2800 м. В годы Великой Отечественной войны нефтяники Доссора работали по 12-13 часов в день без выходных, чтобы обеспечить бесперебойную отправку топлива на фронт. В тяжелых условиях форсировано внедрялись новые технологии: впервые в истории добычи нефти в СССР на месторождениях Доссор и Макат в 1944 году было применено площадное внутриконтурное заводнение нефтяных горизонтов. В результате, среднемесячный дебит скважин старого фонда возрос на 9%, а нового — на 19. Месторождение, ввиду истощения, было законсервировано 22 января 2013 года. Всего, с начала разработки месторождения в 1911 году, здесь было добыто около 5,14 млн. тонн нефти», - рассказывается в распространенном к юбилею месторождения пресс-релизе компании.

В настоящее время на других месторождениях НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» трудятся 879 работников – жителей Макатского района, г. Атырау и других районов Атырауской области.

Празднование юбилея знаменитого месторождения из-за пандемии коронавируса перенесено на будущий год.

Фото: livejournal.com