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    Знакомство двух молодых людей закончилось спайкингом в Астане

    16 Августа 2023, 08:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизвестное лицо подмешало наркотическое вещество в ее кофе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили продолжить общение, встретившись.

    После чашечки кофе девушка не запомнила дальнейшие действия.

    Стражи порядка задержали 33-летнего жителя города. Проводится расследование. Назначены экспертизы.

    «Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться. Берегите себя и своих близких», - отметили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Общество полиция
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