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    Значительного движения талой воды в Костанайской области не наблюдается - ДЧС

    8 Апреля 2022, 00:59

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасатели произвели облёт территории Костанайской области для оценки паводковой обстановки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    С целью мониторинга паводковой ситуации заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко и начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов произвели облет территории региона.

    «Визуальный осмотр установил, что снежный покров сохранился в районе сел Мырзаколь (Диевка) Аулиекольского района, Уленды Наурзумского района, в остальном повсеместно на территории Костанайского, Аулиекольского, Нарузумского районов снежный покров практически полностью сошел, при этом значительного движения талой воды не наблюдается», - сообщили в ведомстве.

    В ходе облета вертолет совершил плановую посадку в селе Буревестник Нарузумского района. Была оценена угроза от талых вод расположенным внутри села дамбам.

    По результатам обследования акиму Наурзумского района были даны поручения по снижению паводковой угрозы и недопущению чрезвычайных ситуаций в период активного снеготаяния.

    Рабочей группой также планируется облет Алтынсаринского, Наурзумского районов и восточной части Аулиекольского района Костанайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Безопасность Паводок МЧС
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