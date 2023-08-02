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    Значительно выросло число ДТП в Костанайской области

    2 Августа 2023, 15:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодняшнее состояние дорожной безопасности вызывает особую тревогу у полицейских Костанайской области. В регионе отмечается рост дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника департамента полиции по Костанайской области Алексея Милюк.

    «С начала года на территории области зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий на 17,6%, в том числе по числу раненых на 30,3%. При этом количество погибших сократилось на 25%. Самым проблемным является областной центр, где зарегистрирована почти половина всех учетных ДТП (81)», - сообщил А. Милюк.

    Рост всех показателей аварийности зарегистрирован в Аркалыке и районе Беимбета Майлина. Рост числа погибших зарегистрирован в Сарыкольском, Карабалыкском и Карасуском районах.

    «К тому же, в этом году меньше зарегистрировано уголовных дел о ДТП – 106 против 128 в прошлом году. То есть ситуация с аварийностью имеет положительную динамику. Однако, действующий статистический рост показателей аварийности – это показатель реального положения дел, на основе которого уже можно принимать объективные меры реагирования»,- отметил А. Милюк.

    В полиции отмечают, что на сложившуюся ситуацию влияет и динамика автомобилизации в области, которая продолжает расти. На сегодняшний день на дорогах области эксплуатируется почти 240 тысяч единиц автотранспорта, это не считая транзитных автомашин и автомашин с иностранным учетом. В прошлом году численность автопарка области составляла 226 тысяч единиц.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Статистика Дубай Костанай
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