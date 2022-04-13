Значительная часть пригодных земель простаивает - глава Минэнерго о бывшем Семипалатинском полигоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Болат Акчулаков представил проект закона Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в 1991 году Указом Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт. Площадь его территории ориентировочно составляет 18 300 квадратных километров.

«С момента закрытия полигона выявлен ряд следующих проблемных вопросов. Территории бывшего Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящимся в ведении местных исполнительных органов трех областей, что осложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, происходящими на данных участках. Не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно-загрязненных земель полигона. Также, нет актуальных данных по миграции радиоактивного заражения по причине отсутствия постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения», - рассказал Болат Акчулаков в ходе пленарного заседания Мажилиса.

По словам министра, значительная часть пригодных для использования земель на сегодня простаивает ввиду отсутствия разделения между загрязненными и чистыми территориями.

С целью решения вышеуказанных проблем разработан законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», которым предлагается:

1. назначение организации, ответственной за выполнение работ на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

2. определение границ и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы;

3. создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях, и их передача в землепользование уполномоченной организации;

4. реабилитация загрязненных участков бывшего полигона;

5. проведение мониторинга радиационной обстановки на территории зоны;

6. передача условно чистых земель бывшего полигона в хозяйственный оборот.

«Уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно-загрязненными землями полигона предполагается назначить подведомственную организацию Министерства энергетики - Национальный ядерный центр Республики Казахстан на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и соответствующих научных организаций, и объектов», - проинформировал Болат Акчулаков.



