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    Змей обнаружили в одном из домов Шымкента

    31 Мая 2021, 12:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В одном из жилых домов микрорайона «Казыгурт» города Шымкента обнаружены две змеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жильцы дома, напуганные пресмыкающимися, позвали на помощь спасателей.

    Как сообщила пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям, информация о том, что в жилом доме обнаружены змеи, поступила около 01:00 часа ночи. Сотрудники оперативно-спасательного отряда прибыли на место происшествия. Они отловили двух змей и вывезли в безопасное место. Выяснилось, что пресмыкающиеся проникли в дом через входные двери. Длина одной из змей - больше метра, другая змея была поменьше. Спасатели считают, что это могли быть самка с детенышем.

    Отметим, что это уже второй случай за май текущего года, когда в жилых домах Шымкента обнаружили змей.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Происшествия Шымкент Общество МЧС
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