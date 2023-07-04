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    Злостных неплательщиков штрафов задержали в центре Алматы

    4 Июля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Злостных неплательщиков штрафов задержали в центре Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полиции Алматы подвели итоги отработки «Борышкер», что финишировала 30 июня. Стражи порядка напомнили, что оперативно-профилактическое мероприятие проведено в целях обеспечения принципа «нулевой терпимости» и неотвратимости наказания за допущенные правонарушения, а также повышения эффективности взыскания наложенных административных штрафов, алиментов и в рамках производств судебных исполнителей.

    К слову, только за полдня отработки сотрудниками управления полиции Медеуского района задержано 35 транспортных средств, владельцы которых имели задолженность по штрафам на общую сумму свыше 3 млн тенге. Эти машины до полного погашения задолженностей будут находиться на специализированной штрафной стоянке.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью
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