Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Злостного алиментщика приговорили к ограничению свободы в Павлодарской области

    17 Ноября 2020, 09:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области злостного алиментщика приговорили к ограничению свободы. В случае невыплаты алиментов мужчине грозит реальное тюремное заключение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Прокуратура Актогайского района инициировала досудебное расследование в отношении 39-летнего местного жителя за уклонение от выплаты алиментов, сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

    Родитель свыше четырех лет уклонялся от обязанностей по содержанию своих детей 7 и 12 лет. Мужчина постоянно игнорировал требования судебного исполнителя об исполнении судебного акта. Не стали для него уроком и двое суток административного ареста. При этом надо отметить, что должник состоял в неофициальных трудовых отношениях и стабильно получал заработок.

    «Суд с учетом неоспоримых доказательств признал нерадивого отца виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Теперь уже на основании приговора суда должник будет трудиться принудительно. В случае неисполнения возложенных судом обязанностей назначенное наказание будет заменено лишением свободы», – отмечается в сообщении.

    Контроль над исполнением приговора возложен на службу пробации.

    Напомним, в Костанайской области должник передал «ГАЗель» в счет долга по алиментам после трех суток ареста, а в Алматинской области у должника имелась задолженность по алиментам на 3 детей на общую сумму 21 601 205 тенге. У него изъята 2-х комнатная квартира в городе Алматы и автомобиль.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Другие государственные органы Судебный процесс Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы