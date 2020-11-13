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    ЗКО занимает третье место в Казахстане по разведению племенных пород крупнорогатого скота

    13 Ноября 2020, 18:13

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Одним из приоритетов в ЗКО является развитие мясного скотоводства. По поголовью крупного рогатого скота регион занимает четвертое место в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По разведению племенного крупного рогатого скота Западно-Казахстанская область занимает третье место в стране. По выращиванию крупного рогатого скота мясного направления область занимает второе место. По поручению Главы государства РК по объединению сельскохозяйственных кооперативов в Таскалинском районе ЗКО внедрен пилотный проект.

    «Для полной реализации проекта необходимо устранить ряд препятствий. Поэтому мы направили специальное предложение в Министерство сельского хозяйства РК. Если данное предложение будет поддержано, доходы населения будут намного увеличены. Кроме того, по мясному направлению – одной из семи экосистем, озвученных Главой государства, Западно-Казахстанская область обладает самым высоким потенциалом в стране», – подчеркнул аким области Гали Искалиев.

    Сегодня фермеры, занимающиеся животноводством в регионе, выращивают крупный рогатый скот на естественных пастбищах. А скот, выросший на воле, в степи, как известно, дает экологически чистую продукцию. Если во времена Советского Союза площадь пастбищ области составляла 13 миллионов гектаров, то сегодня используются только 7 миллионов. Таким образом, в регионе имеются большие возможности для развития отгонного животноводства. Необходимо отметить, что в мире спрос на чистую, экологичную продукцию очень высок.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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