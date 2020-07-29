Зияд Махомед: Исламские финансы – это история про равенство и справедливость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сектор исламских финансов заметно рос последние годы. По разным оценкам, он составляет более 2,5 трлн долларов по всему миру и, как ожидается, может достичь 3,8 трлн долларов к 2023 году, что соответствует примерно 1% всех финансовых активов планеты. Тем не менее, этот сектор еще недостаточно сильно развит в Казахстане и Центральной Азии, хотя и представлен несколькими финансовыми институтами, включая банки и финтех-компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что сдерживает развитие исламских финансов в регионе? Об этом мы поговорили с участником исламской конференции, прошедшей в рамках Online Astana Finance Days 2020, доктором Зиядом Махомедом, заместителем декана и директором по электронному обучению и исполнительному образованию, доцентом и руководителем отдела исламского социального финансирования в INCEIF - Международном центре образования в области исламских финансов.

- Что такое исламские финансы? Как велик их рынок сегодня?

- Исламская экономика, как основа исламских финансов, не является для мира чем-то новым – она развивалась более 1 400 лет. По своей форме исламские финансы основаны на очень специфической юридической максиме, которая гласит: все допустимо, если специально не запрещено. По сути, исламские финансы – это история про обеспечение процветания через справедливость в распределении средств, что расширяет возможности общества и защищает его богатство.

Что запрещено в исламских финансах? Первое – это заем денег под процент, то есть риба. Причина запрета в несправедливости и неравенстве таких денежных отношений, а также концентрации богатства в руках меньшинства, которое становится богаче без каких-либо усилий.

Следующий запрет касается игорного бизнеса. Его вред огромен и сильно перевешивает любые возможные выигрыши от случайных побед.

Еще один запрет – это высокий уровень неопределенности и чрезмерная спекуляция. Кроме того, все, что ведет к возникновению несправедливости или получению несправедливых преимуществ, также является серьезной проблемой в исламских финансах, и система пытается избежать их любой ценой.

Размер рынка исламских финансов в мире сейчас составляет примерно 3 трлн долларов – это то, что мы можем задокументировать. Но существует специфический сектор, который четко не фиксируется – это социальное финансирование, включая вакф и закят. Комбинация всех перечисленных секторов вместе с халяль-индустрией, по грубым оценкам, может оцениваться уже в 10-12 трлн долларов.

- Какие сферы исламских финансов сейчас развиваются в мире? Какие ключевые тренды в этом секторе?

- Посмотрите на инновационные решения, которые предлагают обычные финансовые институты. Как мы знаем, это финтех-решения, основанные на блокчейне, смарт-контрактах, краудфандинге, p2p и b2b, а также криптоактивы и цифровые платежи. Все это относится и к исламским финансам тоже.

Вы можете увидеть примеры компаний, таких как Wahed Invest, которая предлагает услуги робоконсультанта в сфере финансов, и другие финтех-решения в платежах и p2p-секторе. Все это выходит за границы привычного банкинга и обеспечивает доступ к финансам для широких слоев населения.

Несколько таких примеров есть и в Центральной Азии. К примеру, в Узбекистане мы поддерживали компанию Iman. Это p2p исламская финансовая платформа, которая предоставляет людям финансы для потребительских целей. И в этом направлении есть еще много пространства для развития.

- Что происходит на рынке исламских финансов в нынешний кризис? Он стабилен?

- Пока еще рано говорить, прошли ли исламские банки через кризис успешно или нет, потому что кризис все еще продолжается. Пока, я думаю, мы не видим его конца.

Тем не менее, это интересный вопрос. Исламские банки, как и обычные, предложили мораторий – каникулы по платежам или отсрочки, чтобы поддержать своих клиентов. Разница в том, что обычные банки будут вести расчет сложных процентов после конца моратория, исламские же так сделать не могут. И это главное их преимущество.

Вызов для исламских банков в том, что их прибыли могут быть ниже в будущем. Конечно, ситуация разнится в разных странах: банки, у которых было больше инструментов для управления рисками, могут лучше справиться с кризисом, чем институты с фиксированной финансовой моделью.

- Что может сдерживать развитие исламских финансов в Казахстане и Центральной Азии?

- Я верю, что для достижения успеха в развитии исламских финансов в регионе нужно развивать и предложение, и спрос.

Предложение – это вызов для регулирования, инфраструктуры и экономики в целом, которые могут выступать ограничивающими факторами. Принятие нужных законов и внедрение регулирования помогут успешной имплементации исламских финансов. Именно эффективное регулирование позволяет развить этот сектор и обеспечить ему рост.

Но спрос также важен, без него сектор не будет успешным. Специальные программы помогут повысить знания общественности об исламских финансах и, тем самым, создать спрос на его продукты.

Что это значит? Люди должны понимать суть исламских финансов, базовые принципы контрактов и отличия исламских финансовых инструментов от обычных.

Такие площадки, как МФЦА, играют значимую роль в продвижении и распространении знаний в этой сфере. Например, через проведение тренингов и сотрудничество с иностранными партнерами, например, с Международным центром образования в области исламских финансов из Малайзии.

- В Казахстане уже более 10 лет действует специальное регулирование для исламских финансов, но этот сектор все еще недостаточно развит. МФЦА может придать новый импульс его развитию?

- Я считаю, что МФЦА и его вклад в регулирование исламских финансов в стране – это уже большой шаг вперед. Немногие государства смогли этого добиться. Для страны и всего региона является большим преимуществом наличие эффективного плана развития исламской экономики с хабом в виде МФЦА.

Чтобы добиться успеха в этом направлении, нужно налаживать сотрудничество с экспертами вне Казахстана, и финансовый центр «Астана» уже занимается этим. Теперь нужно развивать регулирование и инфраструктуру, чтобы население смогло увидеть преимущества исламских финансов.

Можно начать с чего-то малого. Например, можно было бы внедрить сукук для обеспечения граждан доступным жильем, что положительно скажется на развитии общества. Это покажет населению преимущества исламских финансов. Они, отмечу, не делают кого-то богаче, а кого-то – нет. Это история про распределение средств, чтобы оказать помощь каждому.

Практическая реализация таких успешных проектов повысит привлекательность исламских финансов намного сильнее, чем любые слова или объяснения. И, конечно, они принесут долгосрочную пользу всему обществу.