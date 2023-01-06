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    Зиябек Кабульдинов стал одним из победителей конкурса «Лучший научный работник-2022»

    6 Января 2023, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определены лучшие научные работники 2022 года. Победителями стали 50 ученых научно-исследовательских институтов и вузов. Каждый из них получит свидетельство и премию в размере 2000 МРП. В этом году среди 50 победителей конкурса оказался и директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова, член-корреспондент НАН РК, д.и.н., профессор Зиябек Ермуханович Кабульдинов, передает МИА «Казинформ».

    В декабре 2022 года Министерством науки и высшего образования РК определен ежегодный список лучших ученых страны «Лучший научный работник».

    Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования РК в целях поддержки научных работников, работающих в сфере науки по Казахстану. Всего в 2022 году на конкурс поступило 126 заявок, которые были переданы на рассмотрение апелляционной комиссии, говорится на личном сайте Министерства науки и высшего образования РК.

    «Эту победу мы считаем очередным достижением директора института З. Е. Кабульдинова, подтверждающим его высокую научную квалификацию. В 2022 году директор Института был удостоен почетного ордена «Құрмет» а также медали академика Манаша Козыбаева за вклад в развитие Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева», - отметили в Институте истории и этнологии.
    Наука Миннауки и высшего образования РК
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