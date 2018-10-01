Зинаида Чумакова: Послание - о каждом из нас, о личном вкладе в развитие страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Послание о каждом из нас, о нашем личном вкладе в развитие социально-экономического уровня страны, считает член АНК, заслуженный работник РК Карагандинской области Зинаида Чумакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на assembly.kz.

«С большим вниманием прослушала очередное Послание Президента Н.А.Назарбаева. Оно о каждом из нас, о нашем личном вкладе в развитие социально-экономического уровня страны.

Первое, о чем подумалось, это то, что у каждого государства своя история, а в истории - свои критические моменты, и умелое их преодоление зависит от стратегии и тактики в целом. Нам повезло: наш Елбасы неоднократно предлагает нам все новые и новые решения и подходы. Его посыл к народу, правительству и акимам всех уровней: мы работаем на одну страну, одну Родину, для которой должны сделать все, - проникает в самое сердце. Разговор шел об умении правильно расставить приоритеты, куда направить инвестиции, чтобы они работали на экономику и общественное сознание.

Как правильно организовать дошкольное и школьное образование, чтобы оно соответствовало международным стандартам. Я полностью согласна с нашим Президентом и в части обучения детей с самого раннего возраста.

На примере своей маленькой внучки, которая с 4 лет изучает арабский, ингушский, английский, а теперь еще и казахский языки, могу подтвердить, что делает она это легко и с удовольствием.

Думаю, что огромное значение имеет и принятие Закона «О статусе педагога». О повышении требований к высшему образованию, качестве медицинских услуг и едином контроле за качеством товаров и продуктов, а также медикаментов.

Особо для себя отметила, как неустанно Президент обращает внимание на комфортную среду проживания, в которую входит доступность жилья, красивый двор, качественная инфраструктура, чистая экология. Да, конечно, человек должен не просто жить, а постоянно двигаться вперед, ведь именно эта неуемность и приводит нас к улучшению качества жизни! Чем выше цель, тем выше человек. Наши устремления должны стать не просто целью, а потребностью души», - сказала З.Чумакова.